Росіяни зосередилися на захопленні Сіверська і Бахмута, - ISW
На цьому етапі війни Росія не віддаватиме пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута
Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Таку оцінку ISW підтверджує зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня. Міноборони Росії повідомило, що Шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності і артилерійських систем.
Зазначається, що війська РФ діють на напрямку Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.
ISW вперше виявила пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.
Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.
У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що кремль вважає Ізюмсько - Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках більш широкої кампанії на Донбасі.
Проте, кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, попри більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу, кажуть аналітики.
ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.
Також російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута і активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк - Авдіївка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.11
Купівля 36.11Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе