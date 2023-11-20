Росіяни зранку обстріляли автостоянку у Херсоні: є загиблі та поранений
Уранці понеділка, 20 листопада, російські окупанти обстріляли автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Унаслідок удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена
Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 09:00 росіяни здійснили обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.
Фото: Херсонська ОВА
Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинуло, ще одна людина дістала поранень.
Крім того, значно пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.
Фото: Херсонська ОВА
- Вчора вранці російські війська також здійснили артилерійський обстріл Херсона, внаслідок чого постраждали п'ятеро мешканців, зокрема дитина. Трирічну дівчинку доставили до реанімації з множинними пораненнями та контузією.
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