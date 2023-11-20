Росіяни зранку обстріляли автостоянку у Херсоні: є загиблі та поранений

Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 09:00 росіяни здійснили обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.

Фото: Херсонська ОВА

Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинуло, ще одна людина дістала поранень.

Крім того, значно пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Фото: Херсонська ОВА