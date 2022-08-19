Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Із 6:00 окупанти почали гатити з міномета по Білопільській громаді. Зафіксували 10 прильотів.

О 8:00 вони відкрили мінометний вогонь по Краснопільській громаді. Загалом було 4 приходи.

За попередньою інформацією, втрат і руйнувань унаслідок російських обстрілів немає.

18 серпня на Сумщині російський агресор зі ствольної артилерії і мінометів обстріляв території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад, пошкодивши школу, будинок і цивільну інфраструктуру.

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