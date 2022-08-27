Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З 10 ранку до 10 вечора по прикордонню області, зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін. Під обстрілом були території Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району. Росіяни також вдарили по Зноб-Новгородській та Новослобідській громадах", - йдеться у звіті.

В одному зі сіл Білопільської громади повністю пошкоджена уся інфраструктура села. На територію прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки. Постраждалих, попередньо, немає.

"У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей - це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок. Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу", - додав Живицький.

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