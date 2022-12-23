Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, обвинувачена з мотивів ненависті до українців закликала свого чоловіка, який на той час перебував на Херсонщині, виявляти зневагу до жінок, ґвалтуючи їх.

"Наразі обвинувачену оголошено у міжнародний розшук. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після затримання", - підкреслили в ОГП.

У квітні СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів зі своїми дружинами, в яких ті закликали своїх чоловіків ґвалтувати українок.

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