Росіянку, яка закликала чоловіка-військового ґвалтувати українських жінок, оголосили в міжнародний розшук
Громадянку РФ, яка закликала свого чоловіка-військового ґвалтувати українських жінок, оголосили в міжнародний розшук. На неї чекає суд
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.
За даними слідства, обвинувачена з мотивів ненависті до українців закликала свого чоловіка, який на той час перебував на Херсонщині, виявляти зневагу до жінок, ґвалтуючи їх.
"Наразі обвинувачену оголошено у міжнародний розшук. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після затримання", - підкреслили в ОГП.
- У квітні СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів зі своїми дружинами, в яких ті закликали своїх чоловіків ґвалтувати українок.
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