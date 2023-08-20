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Війна з Росією: хроніка
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Російська армія даремно намагається просунутися на Донеччині, на півдні наступ ЗСУ триває, - Генштаб

20 серпня, 2023 неділя
07:09
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 19 серпня російські військові не покидали спроб просунутися на Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Тим часом ЗСУ продовжують ведення наступальних дій поблизу Мелітополя та Бердянська

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, протягом минулої доби на фронті відбулось 32 бойових зіткнення між українськими та російськими військовими.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня, Сеньківка Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Миропільське, Попівка, Середина Буда Сумської області та Вільча, Зибине, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Званівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Богданівки, Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Новомаркове, Кліщіївка, Часів Яр, Біла Гора, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Новоданилівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Токарівка, Дудчани, Берислав, Миколаївка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони завдали 9 авіаударів по районах скупчення живої сили ворога

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також один удар - по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

За добу росіяни здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

  • Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Внаслідок влучання у Драматичний театр загинули 7 людей, серед них - дитина, 144 отримали поранення. Детальніше - читайте за посиланням.
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Росія
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
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Запорізька область
Бахмут
Шахтарськ
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Контрнаступ ЗСУ
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