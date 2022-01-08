Російська армія оточує Україну з трьох сторін. New York Times оприлюднила свіжі карти
Газета The New York Times оприлюднила детальні військові карти, створені на підставі останніх розвідданих про чисельність російських військ на кордонах з Україною
Як пояснює видання, росіяни наразі оточили територію України з трьох сторін - з півночі, зі сходу та з півдня, тобто з окупованого РФ українського Криму, передає Еспресо.TV.
На кожному з напрямків наведена чисельність, наявні роди військ та місця їх розташування.
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При цьому газета посилається на українські дані.
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