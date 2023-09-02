Російська армія вдарила по Вугледару: загинуло подружжя, двоє поранених
Російська окупаційна армія у суботу, 2 вересня, атакувала житлову забудову у Вугледарі, унаслідок чого загинуло подружжя. Ще двоє людей, серед них - дитина, зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За попередньою інформацією росіяни завдали по місту, ймовірно, авіаційного удару. В епіцентрі опинилася житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинуло подружжя: 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.
"Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зруйнована частина під’їзду житлового будинку, пошкоджене перекриття, понівечені вікна й балкони.
- 2 вересня російська армія також вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень.
- Ввечері ворожої атаки зазнав Краматорськ. Росіяни обстріляли місто з РСЗВ: одна з ракет влучила у квартиру багатоповерхівки, але не розірвалася.
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