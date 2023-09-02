Російська армія вдарила по Вугледару: загинуло подружжя, двоє поранених

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією росіяни завдали по місту, ймовірно, авіаційного удару. В епіцентрі опинилася житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинуло подружжя: 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

"Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зруйнована частина під’їзду житлового будинку, пошкоджене перекриття, понівечені вікна й балкони.