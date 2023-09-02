РФ вдарила з авіації по Одрадокам’янці на Херсонщині: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що росіяни випустили керовані авіабомби по селу Одрадокам’янка Бериславського району і влучили у приватні будинки. Як наслідок, від отриманих травм загинув 43-річний чоловік.

"Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у селі пошкоджено низку будинків.