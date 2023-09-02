РФ вдарила з авіації по Одрадокам’янці на Херсонщині: загинув чоловік, є поранені
Російська окупаційна армія у суботу, 2 вересня, вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни випустили керовані авіабомби по селу Одрадокам’янка Бериславського району і влучили у приватні будинки. Як наслідок, від отриманих травм загинув 43-річний чоловік.
"Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у селі пошкоджено низку будинків.
- Цього ж дня росіяни обстріляли з мінометів Середину-Буду Сумської області. Унаслідок ворожої атаки два працівники АТ "Сумиобленерго" отримали поранення.
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