Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, передає CNN.

"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - сказав Каль.

Він нагадав, що РФ зазнала десятків тисяч втрат з початку повномасштабного вторгнення.

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Понад 80% їхніх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", - розповів Каль.

Також він зазначив, що "Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну", але "він зазнав невдачі, і це не зміниться".

"Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - резюмував Каль.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше казав, що РФ від лютого втратила в Україні вдвічі більше літаків, аніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

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