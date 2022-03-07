Російські літаки завдали авіаудари по двох нафтобазах на Житомирщині

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Еспресо.TV

"7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у Житомирі та смт Черняхів. У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 4 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.



У смт. Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). До гасіння залучено 24 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС

З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Овруч та Коростень на Житомирщині.

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