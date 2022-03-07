Росіяни обстріляли Овруч та Коростень на Житомирщині
В обох містах постраждали цивільні об'єкти.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Житомирській області, інформує Еспресо.TV
Близько 21:00 6 березня у м. Коростень внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, 1 людина отримала травми. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіки особового складу 8 ДПРЧ м. Коростень.
В Овручі, приблизно в той же час, повітряним ударом зруйнувало будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхові житлові будинки.
Також зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.
Нагадаємо, 2 березня окупанти обстріляли блокпост на Житомирщині, четверо людей загинуло
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе