Росіяни обстріляли Овруч та Коростень на Житомирщині

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Житомирській області, інформує Еспресо.TV

Близько 21:00 6 березня у м. Коростень внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, 1 людина отримала травми. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіки особового складу 8 ДПРЧ м. Коростень.



В Овручі, приблизно в той же час, повітряним ударом зруйнувало будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхові житлові будинки.

Також зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, 2 березня окупанти обстріляли блокпост на Житомирщині, четверо людей загинуло

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