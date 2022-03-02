Росія обстріляла блокпост на Житомирщині, четверо людей загинуло

Про це повідомляє Житомир.Info.



Коростенська міська рада повідомила про 4 загиблих.



Заступниця мера Наталія Чижевська у коментарі Суспільне.Житомир підтвердила інформацію.



"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще 5-х постраждалих", - повідомила вона.



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