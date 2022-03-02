Росія обстріляла блокпост на Житомирщині, четверо людей загинуло
У Коростені на Житомирщині відбувся повітряний обстріл блок-посту з боку росіян
Про це повідомляє Житомир.Info.
Коростенська міська рада повідомила про 4 загиблих.
Заступниця мера Наталія Чижевська у коментарі Суспільне.Житомир підтвердила інформацію.
"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще 5-х постраждалих", - повідомила вона.
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