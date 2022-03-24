Російська авіація за добу зробила 250 вильотів

Про це заявили у Генштабі ЗСУ, повідомляє «Еспресо».

Рашистські літаки продовжують тероризувати мирні міста та руйнувати їхню інфраструктуру в Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Українські війська стримують ворога на всіх напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху.

Розпочалася двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу рашистському вторгненню. Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.

Нагадаємо 23 березня протиповітряна оборона збила 7 літаків, 1 гвинтокрил та ще безпілотники і крилаті ракети.

ЗСУ відкинули ворога ще на 25 км. від Києва

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