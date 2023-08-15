Російська ДРГ намагалася проникнути на Чернігівщину: прикордонники відбили атаку
Українські прикордонники відбили спробу проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи на північному напрямку: диверсанти намагались зайти в межах Новгород-Сіверської територіальної громади
Про це поінформував командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники завдали удару з артилерії по російським диверсантам. Водночас до держкордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.
За попередньою інформацією, ДРГ складалися з п'яти та семи російських військових. Вони зазнали втрат пораненими та вбитими і відійшли.
- У липні ДРГ РФ намагалися чотири рази проникнути через російсько-український кордон у межах Чернігівської та Сумської областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.71
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе