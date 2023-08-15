Про це поінформував командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники завдали удару з артилерії по російським диверсантам. Водночас до держкордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.

За попередньою інформацією, ДРГ складалися з п'яти та семи російських військових. Вони зазнали втрат пораненими та вбитими і відійшли.