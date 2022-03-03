Російська Дума хоче відправляти учасників антивоєнних акцій на Донбас

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на сайт Державної думи РФ, - інформує Еспресо.TV.

У пояснювальній записці йдеться, що учасники антивоєнних мітингів "поширюють завідома неправдиву інформацію про перебіг "операції" (так в Росії називають війну в Україні. – Ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни. На думку авторів законопроєкту, люди на мітингах виступають за санкції проти Росії, "тобто фактично виступають проти встановлення миру на території" Донбасу.

Російські депутати вважають, що такі люди на власні очі мусять побачити, що "київський режим зробив на цій території".



"У зв'язку з цим, законопроєкт пропонує призивати на військову службу і скеровувати для проходження військової служби на території Донецької та Луганської Народних Республік осіб, притягнутих до відповідальності за участь у несанкціонованих публічних заходах проти використання Збройних Сил", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.