Російська Дума хоче відправляти учасників антивоєнних акцій на Донбас
Фракція Жириновського внесла на розгляд парламенту Росії законопроєкт про призов на військову службу тих, хто виступає проти війни Росії в Україні
Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на сайт Державної думи РФ, - інформує Еспресо.TV.
У пояснювальній записці йдеться, що учасники антивоєнних мітингів "поширюють завідома неправдиву інформацію про перебіг "операції" (так в Росії називають війну в Україні. – Ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни. На думку авторів законопроєкту, люди на мітингах виступають за санкції проти Росії, "тобто фактично виступають проти встановлення миру на території" Донбасу.
Російські депутати вважають, що такі люди на власні очі мусять побачити, що "київський режим зробив на цій території".
"У зв'язку з цим, законопроєкт пропонує призивати на військову службу і скеровувати для проходження військової служби на території Донецької та Луганської Народних Республік осіб, притягнутих до відповідальності за участь у несанкціонованих публічних заходах проти використання Збройних Сил", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
- Нагадаємо, Держдума РФ та Рада Федерації проголосували за ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ЛДНР".
- 21 лютого Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
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