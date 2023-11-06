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Російська економіка ризикує "перегрітися": британська розвідка назвала ймовірні причини

6 листопада, 2023 понедiлок
12:11
Економіка Економіка рф

Збільшення інфляції у РФ, зумовлене зростанням споживчих цін, зокрема на харчі та паливо, може призвести до збільшення її витрат на фінансування війни проти України

Про це йдеться у звіті міністерства Великої Британії.

Зазначається, що у вересні 2023 року інфляція в Росії зросла до 6% проти 5,3% у серпні того ж року. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, таких як продукти харчування та пальне.

"Висока інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Центральний банк Росії (ЦБ РФ) відреагував збільшенням базової відсоткової ставки на 2 відсоткові пункти до нової базової ставки в 15%. У міноборони Британії зазначили, що це найвищий показник із травня 2022 року.

Там додали, що цілком імовірно, що ЦБ РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року. Це, швидше за все, призведе до збільшення вартості запозичень для російських споживачів, а також, можливо, вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

"Через зростання попиту, частково через значне збільшення оборони витрат разом із постійним тиском жорсткості ринку праці, російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися. Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище за цільовий рівень у 4%", - наголосили у британській розвідці.

Експерти додають, що тривала висока інфляція, ймовірно, зменшить реальні державні витрати, особливо в таких сферах, як соціальне забезпечення, де витрати зростають нижче рівня інфляції.

"Це додатково ілюструє переорієнтацію російської економіки на розпалювання війни понад усе", - підсумували у британському відомстві.

  • Напередодні стало відомо, що документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
  • У розвідці Британії також повідомляли, що російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ.

Росія
інфляція
Війна з Росією
Велика Британiя
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