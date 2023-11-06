Російська економіка ризикує "перегрітися": британська розвідка назвала ймовірні причини

Про це йдеться у звіті міністерства Великої Британії.

Зазначається, що у вересні 2023 року інфляція в Росії зросла до 6% проти 5,3% у серпні того ж року. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, таких як продукти харчування та пальне.

"Висока інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Центральний банк Росії (ЦБ РФ) відреагував збільшенням базової відсоткової ставки на 2 відсоткові пункти до нової базової ставки в 15%. У міноборони Британії зазначили, що це найвищий показник із травня 2022 року.

Там додали, що цілком імовірно, що ЦБ РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року. Це, швидше за все, призведе до збільшення вартості запозичень для російських споживачів, а також, можливо, вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.



"Через зростання попиту, частково через значне збільшення оборони витрат разом із постійним тиском жорсткості ринку праці, російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися. Це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в Росії у 2024 році вище за цільовий рівень у 4%", - наголосили у британській розвідці.



Експерти додають, що тривала висока інфляція, ймовірно, зменшить реальні державні витрати, особливо в таких сферах, як соціальне забезпечення, де витрати зростають нижче рівня інфляції.

"Це додатково ілюструє переорієнтацію російської економіки на розпалювання війни понад усе", - підсумували у британському відомстві.