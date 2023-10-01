Росія готується до довгої війни в Україні і спрямовує на оборону третину витрат з держбюджету, - британська розвідка
Документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
"Документи, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати Росії на оборону зростуть приблизно до 30 відсотків загальних державних витрат у 2024 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російський мінфін пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з 2023 роком.
У розвідці Британії припускають, що Росія зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише коштом ширшої економіки.
"Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні", - наголошують у британській розвідці.
Там додають, що це сталося після публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня, в яких він заявив, що був готовий до продовження конфлікту й у 2025 році.
- У травні міноборони Британії з'ясувало, що військові витрати Росії у 2022 році збільшилися на 9,2% та сягнули $86,4 млрд, що складає 4,1% від ВВП.
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