РФ у 2022 році збільшила витрати на армію щонайменше до $86,4 млрд, - розвідка Британії
Військові витрати Росії у 2022 році збільшилися на 9,2% та сягнули $86,4 млрд, що складає 4,1% від ВВП
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до $86,4 млрд. Це складає 4,1% валового внутрішнього продукту РФ.
Британські аналітики заначили, що реальні військові витрати Росії є невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року.
"РФ лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 26 лютого Forbes проаналізував, що Росія за рік витратила $114,4 млрд на війну в Україні.
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