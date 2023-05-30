Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до $86,4 млрд. Це складає 4,1% валового внутрішнього продукту РФ.

Британські аналітики заначили, що реальні військові витрати Росії є невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року.

"РФ лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду", - дійшли висновку в розвідці Британії.