Росія витратила на війну в Україні $114,4 млрд, - Forbes

Такі дані оприлюднило видання Forbes.

Зазначається, що при підрахунках не враховувалися економічні та непрямі втрати РФ від санкцій.

Забезпечення війська за рік склало $36,1 млрд, з них майже $17 млрд пішло на ракети, а $7,47 млрд - на артилерію. Решта суми пішла на пальне, амуніцію, гуманітарне забезпечення та інші витрати.

На зарплати військових було витрачено $24,7 млрд. Компенсації, які Росія сплачує загиблим і пораненим, в сумі склали $29,1 млрд.

Загальна сума, яку вплатили родинам загиблих окупантів, склала понад 1 трлн рублів.

Також, за оцінками Forbes, вартість знищенної та захопленої російської техніки склала майже $25 млрд. З них $6,52 млрд пішли на авіацію, а $5,19 млрд - на танки.