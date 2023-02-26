Росія витратила на війну в Україні $114,4 млрд, - Forbes
За рік Росія витратила $114,4 млрд на війну в Україні, що складає майже $10 млрд на місяць. Загалом, це третина доходів російського бюджету у 2021 році
Такі дані оприлюднило видання Forbes.
Зазначається, що при підрахунках не враховувалися економічні та непрямі втрати РФ від санкцій.
Забезпечення війська за рік склало $36,1 млрд, з них майже $17 млрд пішло на ракети, а $7,47 млрд - на артилерію. Решта суми пішла на пальне, амуніцію, гуманітарне забезпечення та інші витрати.
На зарплати військових було витрачено $24,7 млрд. Компенсації, які Росія сплачує загиблим і пораненим, в сумі склали $29,1 млрд.
Загальна сума, яку вплатили родинам загиблих окупантів, склала понад 1 трлн рублів.
Також, за оцінками Forbes, вартість знищенної та захопленої російської техніки склала майже $25 млрд. З них $6,52 млрд пішли на авіацію, а $5,19 млрд - на танки.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 148 тис. військових.
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