Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 148 тис. військових
За добу російська армія втратила в Україні 660 військових, 7 артилерійських систем, 6 танків та 2 БПЛА
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 148 130 (+660) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3381 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 6615 (+6)
- артилерійських систем – 2380 (+7)
- РСЗВ – 475 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 247 (+0)
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 230 (+0)
Дані уточнюються
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що Росіяни нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, а Сили оборони за добу відбили 71 ворожу атаку на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
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