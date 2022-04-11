Російська окупаційна адміністрація в Криму вводить на півночі півострову високий рівень терористичної загрози

Про це повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов у Telegram.



Рівень загрози вводять на території Армянську, Джанкоя, Керчі, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів.



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Режим діятиме 15 діб, до 26 квітня.



Представник окупантів заявляє, що "обстановка контролюється".

10 квітня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про введення в дію на підвідомчій йому території жовтого рівня терористичної загрози.

У Брянській області Росії з 11 квітня запроваджується "жовтий рівень" терористичної небезпеки.

Також подібні заходи вводяться у Бєлгородській області та 2 районах Краснодарського краю.