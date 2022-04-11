У прикордонній з Україною Брянській області РФ запровадили підвищений рівень терористичної небезпеки
У Брянській області Росії з 11 квітня запроваджується "жовтий рівень" терористичної небезпеки
Про це повідомляє РБК.
За класифікацією російського Національного антитерористичного центру, це високий рівень загрози, який запроваджується "за наявності підтвердженої інформації щодо реальної можливості вчинення терористичного акту".
Людям рекомендують:
- утриматися, по можливості, від відвідин місць масового перебування людей;
- при знаходженні на вулиці (у громадському транспорті) мати при собі документи, що засвідчують особу. Надавати їх для перевірки на першу вимогу;
- при знаходженні в громадських місцях звертати увагу на розташування запасних виходів та вказівників шляхів евакуації під час пожежі;
- звертати увагу на появу незнайомих людей та автомобілів на прилеглих до житлових будинків територіях.
- 10 квітня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про введення в дію на підвідомчій йому території жовтого рівня терористичної загрози
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