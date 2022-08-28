Російська пропаганда каже, що спецслужби України застосовують гіпноз
За інформацією російської пропаганди, автомобіль заступника начальника управління генштабу збройних сил Росії Євгена Секретарьова підпалила жінка, яку напередодні викрали і "загіпнотизували" українці
Таку версію оприлюднив портал Лента.ру.
"Палійку машини високопоставленого військового з генштабу РФ викрали і загіпнотизували українці. Жінкою, яка підпалила BMW високопосадовця, виявилась 65-річна пенсіонерка Олена. ЇЇ зять вважає, що її завербували українські спецслужби, які навчили жінку підпалювати автомобілі", - пише пропагандистське російське ЗМІ.
Як повідомляв телеграм-канал Baza, 27 серпня 2022 року у Москві підпалили автомобіль заступника начальника управління генштабу ЗС РФ Євгена Секретарьова.
"Євген Секретарьов працює у 8-му управлінні генштабу. Воно відповідає за військову цензуру: співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася неправильна фактура російської армії. BMW X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там раптом спалахнула. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів... Жінку, яка підпалила автомобіль заступника начальника 8-го управління генштабу ЗС РФ, затримали", - йдеться у повідомленні.
- Раніше пропагандисти заявляли, що РФ "відновлює соціальні об’єкти в Україні" після "дій київського режиму та ЗСУ".
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