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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Бахмуті: загинула людина, тяжко поранено 9-річну дівчинку

Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в Бахмуті: загинула людина, тяжко поранено 9-річну дівчинку

17 травня, 2022 вiвторок
19:04
війна з Росією Бахмут, зруйнована багатоповерхівка

У Бахмуті 17 травня окупанти влучили ракетою у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого одна людина загинула, а 9-річна дівчинка отримала поранення

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Через удар обвалилася частина будинку з п’ятого по перший поверхи та почалася пожежа. Рятувальники змогли її ліквідувати упродовж двох годин.

Як додає голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під завалами можуть залишатись люди, тому рятувальники продовжують пошуки.

Також він наголошує на необхідності цивільним евакуйовуватись із міста.

  • У вівторок, 17 травня, окупанти продовжують обстріли прикордонної зони Сумщини із російської території та роблять спроби прорвати державний кордон.

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Бахмут
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ракетний удар
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