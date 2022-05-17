Понад 70 вибухів біля кордону: окупанти знову обстріляли Сумщину із російської території
Вранці 17 травня окупанти вчергове обстріляли прикордонну зону Сумщини із російської території
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
За словами командування, у період із 9:30 до 10:00 зафіксовані 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів. Перші 5 приходів зафіксували близько 8:45 з російського боку в районі Есмані.
"Також близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", – як зазначають у ОК "Північ", втрат серед особового складу та техніки немає.
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У ніч із понеділка на вівторок, 17 травня, окупаційні війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області: пошкоджена залізнична інфраструктура у Яворівському районі.
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