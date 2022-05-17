Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Яворівському районі на Львівщині
У ніч з понеділка на вівторок, 17 травня, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області. Пошкоджено залізничну інфраструктуру у Яворівському районі
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід", - йдеться у повідомленні.
Також за даними командування, Львівщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі.
"Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Попередньо, ракети летіли зі Сходу", - написав він.
Водночас за словами міського голови Львова Андрія Садового, цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. Однак у Львові жодна ракета не приземлилась.
"Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз", - сказав Садовий.
Він також зазначив, що в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. А в навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.
"Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка. Бережіть себе і допомагайте фронту!", - додав мер.
- На Львівщині в ніч на 17 травня прогриміли кілька вибухів відразу після оголошення повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що ракетами був обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.
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