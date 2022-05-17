Російська авіація здійснила ракетний удар по Львівщині з території Білорусі. Працювала ППО. Вибухи підтверджено в районі Яворівського полігону

Про це повідомляють очевидці.

Також про вибухи у місті написав мер Львова Андрій Садовий.

"У Львові було чути кілька вибухів. Всі залишайтесь в укриттях", - зазначив міський голова.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич додає, що по ракетах працює ППО:

"У Львівській області чути вибухи, зберігаємо спокій і перебуваємо в укриттях. В області працюють ППО України".

Очільник Львівщини Максим Козицький поки утримується від коментарів, лише просить зберегати спокій і не поширювати фото та відео:

"Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації. Щойно можна буде, я її оприлюдню".

Згодом голова Львівської ОВА додав:

"За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються".

Мер Новояворівська Володимир Мацелюх повідомив, що ракетний удар завдано по території його громади:

"У нашій громаді знову лунають вибухи. Поки не можу повідомити, де саме вони були ,але вони лунають. Тому прошу зберігати спокій, залишатись в укриттях".

Андрій Садовий пізніше уточнив, що жодна з ракет не потрапила на територію міста:

"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію".

Білоруський опозиційний телеграм канал Беларускі Гаюн припустив, що запуск ракет біло здійснено з території Білорусі з літаків, що злетіли з аеродрому у Барановичах:

"00:27 Барановичі. Зліт двох винищувачів. Підтвердження прийшло із затримкою, тому така пауза. Якщо ви чули винищувачі в небі Білорусі від Барановичів до кордону з Україною, в інтервалі 00:30-01:30, будь ласка, повідомте @HajunBYbot. P.S. Так, ми знаємо про прильоти у Львові приблизно у цей час".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb