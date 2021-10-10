Російська телеведуча Собчак потрапила у ДТП із двома загиблими
Авто з російською телеведучою Ксенією Собчак поблизу Сочі потрапило у ДТП, внаслідок якого загинули дві людини
Про це повідомляє російська служба BBC.
Автомобіль, в якому їхала Ксенія Собчак, потрапив в аварію на трасі між Адлером і Червоною Поляною. Інформацію про це підтвердила сама телеведуча.
Аварія сталася ввечері 9 жовтня, автомобіль Mercedes S500, в якому перебувала Собчак, під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen. У другому автомобілі було три людини: одна з них загинула на місці ДТП, інша померла в лікарні, а третя залишається у важкому стані.
Російські ЗМІ повідомляють, що Собчак перебувала в авто на пасажирському сидінні. Сама вона стверджує, що отримала струс мозку, однак від госпіталізації відмовилася.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе