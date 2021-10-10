Російська телеведуча Собчак потрапила у ДТП із двома загиблими

Про це повідомляє російська служба BBC.

Автомобіль, в якому їхала Ксенія Собчак, потрапив в аварію на трасі між Адлером і Червоною Поляною. Інформацію про це підтвердила сама телеведуча.

Аварія сталася ввечері 9 жовтня, автомобіль Mercedes S500, в якому перебувала Собчак, під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen. У другому автомобілі було три людини: одна з них загинула на місці ДТП, інша померла в лікарні, а третя залишається у важкому стані.

Російські ЗМІ повідомляють, що Собчак перебувала в авто на пасажирському сидінні. Сама вона стверджує, що отримала струс мозку, однак від госпіталізації відмовилася.

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