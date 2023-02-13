Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дітей примусово переводять на дистанційне навчання, аби звільнити місце в школах для російських військових.

Офіційно школярів переводять, аби уникнути поширення гострих респіраторних інфекцій. Однак у ЦНС стверджують, що насправді окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих солдатів, тому заселяє їх у звільнені школи.

"Зауважимо, що йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається", - пише ЦНС.