Російське командування масово розселяє своїх військових у школах окупованої Луганщини
Російське командування має проблеми з розміщенням своїх військових, тому розселяє їх у школах окупованої Луганщини. Натомість дітей переводять на "дистанційку"
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Згідно з повідомленням, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дітей примусово переводять на дистанційне навчання, аби звільнити місце в школах для російських військових.
Офіційно школярів переводять, аби уникнути поширення гострих респіраторних інфекцій. Однак у ЦНС стверджують, що насправді окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих солдатів, тому заселяє їх у звільнені школи.
"Зауважимо, що йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається", - пише ЦНС.
- Росія посилила боротьбу з гривнею на окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе