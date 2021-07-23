Російське видання, яке розслідувало отруєння Навального та Бикова, визнали "іноагентом" в РФ

Про це повідомили в пресслужбі Мін'юсту РФ.



Також до списку включили розслідувачів "Проєкту" Софію Гройсман, Михайла Рубіна і Юлію Апухтіну, журналіста "Открытых медиа" Іллю Рождественського та журналіста Олексія Постернака.



The Insider відоме розслідуваннями спільно з Bellingcat, зокрема про причетність агентів ФСБ до отруєнь опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і поета Дмитра Бикова



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