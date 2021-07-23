Російське видання, яке розслідувало отруєння Навального та Бикова, визнали "іноагентом" в РФ
Видання The Insider в Росії включили до списку "іноземних агентів".
Про це повідомили в пресслужбі Мін'юсту РФ.
Також до списку включили розслідувачів "Проєкту" Софію Гройсман, Михайла Рубіна і Юлію Апухтіну, журналіста "Открытых медиа" Іллю Рождественського та журналіста Олексія Постернака.
The Insider відоме розслідуваннями спільно з Bellingcat, зокрема про причетність агентів ФСБ до отруєнь опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і поета Дмитра Бикова
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.96
Купівля 26.96Продаж 27.21
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе