Російське вторгнення розірве Будапештський меморандум на шматки: мільярдер Бренсон закликав світ підтримати Україну

Про це повідомляє УНІАН.

У статті "Захист верховенства права", опублікованій в його блозі, Річард Бренсон розповів про свою розмову з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком про роль світової бізнес-спільноти та необхідність відстоювати мир.

"Посол порушив дуже актуальне питання про Будапештський меморандум 1994 року. Тоді Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України". Своєю чергою Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відмовилася від свого ядерного арсеналу. Анексія Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Російське вторгнення в найближчі дні розірве Меморандум на шматки і матиме катастрофічні наслідки", - написав Бренсон.

Він наголосив, що кричуща неповага до верховенства закону і дійсності міжнародних договорів матиме катастрофічні наслідки.

"Вторгнення Росії в Україну ще більше зруйнує справу роззброєння і нерозповсюдження, в основі якого лежать міжнародні угоди. Без зобов'язуючих угод та їх виконання не може бути миру. Який сигнал російська агресія посилає іншим ядерним державам, готовим підписати міжнародні договори про роззброєння? Це слизький шлях", - переконаний Бренсон.

За його словами, світ має підтримати Україну.

"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це", - підсумував Бренсон.

Нагадаємо, 28 січня засновник корпорації Virgin Group мільярдер Річард Бренсон опублікував статтю, у якій закликав лідерів бізнесу згуртуватися і відстояти суверенітет України, а також "дати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримуватиме весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка прагне порушити суверенітет іншої".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb