Таку думку він висловив на спільній пресконференції президентів Європейської ради, Франції та Єврокомісії.

"Європи, яка була в січні цього року, вже не буде. Вона стала зовсім іншою. Європу змінило російське вторгнення до України. Ми маємо приймати рішення континентального масштабу на перспективу. Тому ми відразу вводили санкції проти Росії. Перший пакет санкцій Європейський Союз ввів через декілька днів після вторгнення Росії в Україну. Ніхто не міг передбачити такі дії Росії. Ми не могли уявити ще пів року тому, що таке може трапитись", - розповів Макрон.

Президент Франції також наголосив, що Європейський Союз надавав та буде надавати військову допомогу Україні. За його словами, європейські країни намагаються збільшити обороноздатність України.

"Ми намагались збільшити військову допомогу Україні для досягнення миру. Ми робимо все можливе, щоб збільшити обороноздатність України. Ми захищаємо наші цінності та збільшуємо макроекономічну підтримку Україні. Ми приймали біженців з України, а також допомагали іншим країнам, які займали передові позиції по сусідству з Україною. Тому робота, яку ми зробили за останні два дні, є потужним меседжем для України та Молдови. Їхні перспективи на членство в Європейському Союзі стали результатом згуртованості Європи", - додав Макрон.