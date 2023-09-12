Відсутність реакції викликає у багатьох всю гаму почуттів — від нерозуміння до обурення. Альянс продовжує вдавати, що формально він не має конфлікту з РФ, хоча всі його члени нам допомагають. За час війни вдалося зсунути багато "червоних ліній" і цей процес продовжується. Але головна червона лінія залишається нерухомою, "сакральною", і навколо цього існує консенсус. Поки що. Альянс буде залучати статтю 5 про взаємний захист тільки у випадку цілеспрямованої атаки на його територію. Це має свою логіку — уявіть собі, що ми завдали ударів по якомусь російському об'єкту у Сибіру й уламок дрона впав на території Китаю. Очевидно, що Китай не буде об'являти нам за це війну, хоча розмова буде непростою. Але у випадку НАТО падіння уламків дронів це результат системної російської агресії.

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Ми не наївні й не розраховуємо, що Альянс пустити в дію положення про колективну військову відповідь. Але відсутність жодної відповіді, а заяви та декларації звісно не рахуються, робить Альянс слабшим. Щобільше, виникає вакуум відповідальності, інакше де межа, коли власне НАТО має реагувати. Це продовження, хоч і на зовсім інший кшталт, дискусії про сірі зони безпеки — тут якраз така зона виникає.

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Чи міг би Альянс притомно реагувати — звісно. Наприклад, румуни могли б запитати консультації відповідно до статті 4 Договору про НАТО. Вона говорить, що кожен член Альянсу може зробити це у випадку, якщо відчуває загрозу своїй безпеці. А нас могли б на них запросити — у формі засідання новоствореної Ради Україна-НАТО.

Є й безліч інших варіантів реагування, однак Альянсу заважає відсутність розуміння, а що, власне, значить не мати навіть опосередкованого конфлікту з РФ як ядерною державою. Це заважає НАТО надати нам гарантії безпеки під час війни, а факт запрошення до НАТО саме так і тлумачиться. Але це заважає Альянсу надати адекватну, я вже не кажу потужну, відповідь на порушення повітряного простору НАТО, адже це саме порушення — неважливо, чи є воно побічним результатом атаки на нас чи ні. У РФ розуміють і поважають тільки силу і таку силу НАТО має показувати — звісно, відповідально, інакше Путін, що зневажає Захід, знову почне підіймати ставки.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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