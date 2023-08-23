Ось вам перелік того, що може зробити кожен і кожна з вас, незалежно від стану здоров'я, майнового стану й місця проживання.

1. Припиніть повторювати мантру "вірю в ЗСУ", бо вона нічого не додає до перемоги. Якщо можете допомагати ЗСУ, допомагайте по максимуму і ще трішки більше, але не наповнюйте простір цими словами, бо вони не допомагають.

2. Відкиньте завищені очікування. Вони не наближають перемогу, а навпаки. Пам'ятайте, що за завищені очікування треба платити кров'ю, а така ціна за ваші ілюзії неприйнятна.

3. Зрозумійте, що перемога -- це не звільнення територій і не укладання мирних угод, а мир надовго на гарних для нас умовах. Не все, що призводить до завершення війни, є перемогою. Але все, що не призводить до завершення війни, не є перемогою, а є продовженням війни.

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4. Припиніть вірити в порожні легенди:

4.1. В те, що після звільнення всіх територій настане мир (або що після звільнення Криму Росія сама собою розпадеться або Путіна вб'ють або він помре від хвороб). Ці очікування безпідставні.

4.2. В те, що Путін піде на переговори. РФ має ресурси для довгої війни (що не означає, що війна триватиме довго). У Путіна немає жодних причин йти на переговори.

4.3. В те, що можна вбити всіх росіян. При нинішньому співвідношенні втрат ми закінчимося швидше.

4.4. В те, що можна окупувати Росію (або в те, що взяття Москви означає перемогу).

4.5. Нарешті, припиніть вірити в те, що нас візьмуть у НАТО до того, як війна остаточно завершиться. НАТО має головну мету уникнути прямого протистояння з РФ, і поки їм це вдається. Членство в НАТО -- не чинник перемоги, а її наслідок.

5. Будь ласка, припиніть чвари з будь-якого приводу. Через те, що їх не було, ми вистояли минулого року. Через те, що вони були, ми втратили незалежність 100 років тому. Ставка на розкол суспільства -- основна ставка російського інформаційного впливу.

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6. Я не закликаю всіх іти у військкомати, бо це неможливо. Але кожен і кожна можуть дві години на добу присвячувати волонтерству заради перемоги -- тут роботи набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Знайдіть собі щось до снаги. Якщо нічого не можете знайти -- йдіть на DOZORRO боротися з корупцією, щоб злодії знали, що за ними слідкує не тисяча, а мільйон очей.

7. Нарешті, припиніть слухати тих, хто розповідає вам рожеві казки. Це не найкращий спосіб подолати стрес, ніж заливати його алкоголем. І результат може бути навіть гіршим.

Ці сім пунктів є нескладними для виконання для кожної людини. Найперший крок до перемоги — навести лад у власній голові, бо потім з'являється шанс навести лад у власному будинку, на власній вулиці, у власному місті, у цій красивій країні, на цій маленькій зелено-блакитній планеті.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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