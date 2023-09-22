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Російські фільми не висуватимуть на премію "Оскар": Оскарівський комітет РФ припинив роботу

22 вересня, 2023 п'ятниця
12:14
Культура Оскар

Російський оскарівський комітет припинив свою роботу і заявив, що відтепер Росія не висуватиме фільми для участі у премії через санкції

Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція ТАСС. 
 
"Висування на премію американської кіноакадемії "Оскар" за обставин, що склалися, коли Росія обкладена санкціями, а російська культура, спорт і не тільки піддаються гонінням і заборонам, виглядало б гранично недоречно", - повідомив про призупинення роботи оскарівського комітету продюсер Федір Попов і ще двоє членів, які були у складі комісії. Попов додав, що "ряди комісії сильно порідшали, а її діяльність зупинилася".

Російський оскарівський комітет зазвичай у вересні-жовтні висував від РФ стрічку, яка могла б претендувати на премію у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

2022 року РФ не подавалася на премію, тоді думки кінематографістів розділилися. Зокрема режисери Олексій Учитель та Андрій Кончаловський вважали, що Росія має висунути свій фільм на "Оскар", попри політичні обставини, але голова Спілки кінематографістів РФ Микита Міхалков був переконаний, що робити це безглуздо.

У вересні 2022 року Національна академія кінематографічних мистецтв і наук РФ опублікувала заяву про те, що "президія Кіноакадемії РФ прийняла рішення не висувати у 2022 році вітчизняний фільм на здобуття премії "Оскар". Тоді голова Російського оскарівського комітету Павло Чухрай не погодився з рішенням і вийшов з комітету, а за ним й частина інших кінематографістів.

  • У мінкульті РФ заявили, що фільми "Барбі" та "Опенгеймер" не зміцнюють російські "духовні цінності" та що скорочення голлівудських фільмів у російському прокаті має "позитивний ефект".
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Війна з Росією
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