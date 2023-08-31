У РФ заявили, що фільми "Барбі" та "Опенгеймер" не відповідають російським "духовним цінностям"
У Мінкульті РФ заявили, що фільми "Барбі" та "Опенгеймер" не зміцнюють російські "духовні цінності" та що скорочення голівудських фільмів у російському прокаті має "позитивний ефект"
Про це пише "Медуза".
На початку серпня віцеспікер Держдуми Владислав Даванков запропонував спробувати "примусово ліцензувати фільми з недружніх країн" у якості експерименту. Зокрема, йшлося про стрічки "Барбі" та "Опенгеймер".
У відповіді, яку депутат отримав від заступника голови Мінкульту Андрія Малишева йдеться, що у відомстві вбачають "позитивний ефект" від зменшення кількості голлівудських фільмів у російському прокаті.
Малишев заявив, що "Барбі" та "Опенгеймер", на відміну від російських фільмів, "не відповідають поставленим президентом цілям та завданням щодо збереження традиційних духовно-моральних цінностей".
- Тим часом "Барбі" заробила в прокаті $575,4 млн, обігнавши "Братів Супер Маріо в кіно", та стала найкасовішим фільмом 2023 року в США.
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