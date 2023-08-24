"Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року в США
"Барбі" заробила в прокаті $575,4 млн, обігнавши "Братів Супер Маріо в кіно", та стала найкасовішим фільмом 2023 року в США
Про це повідомляє Variety.
Своєю чергою "Брати Супер Маріо в кіно" зібрали у США $574 млн.
Наразі "Барбі" зібрала $1,3 млрд у світовому прокаті й незабаром перевершить "Маріо", який зібрав $1,35 млрд у всьому світі. Зазначається, що цьогоріч лише ці дві голівудські стрічки перетнули позначку в $1 млрд доларів за продажами.
"Барбі" розпочала свої рекордні покази у кінотеатрах у липні, ставши найкращим дебютом року та заробивши $162 млн. Стрічка трималася на лідируючих позиціях 4 вікенди поспіль, вона також стала найкасовішим фільмом, знятим виключно жінкою.
На цей час "Барбі" є 14-м найбільшим релізом США і 20-м найбільшим глобальним релізом усіх часів.
- Комедія Ґрети Ґервіґ "Барбі" обігнала "Темного лицаря" Крістофера Нолана та стала найкасовішою стрічкою в історії компанії Warner Bros/
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