Російські гвинтокрили обстріляли село на Сумщині: пошкоджені школа та лікарня

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

У Краснопільській громаді два російські гвинтокрили з території РФ випустили 6 ракет по одному із сіл.

"Зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа", - написав Живицький.

Також росіяни скинули два боєприпаси з безпілотника. Жертв немає.