Російські гвинтокрили обстріляли село на Сумщині: пошкоджені школа та лікарня
25 червня російські військові двічі атакували Краснопільську громаду Сумської області
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
У Краснопільській громаді два російські гвинтокрили з території РФ випустили 6 ракет по одному із сіл.
"Зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа", - написав Живицький.
Також росіяни скинули два боєприпаси з безпілотника. Жертв немає.
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