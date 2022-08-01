Російські хакери з KILLNET збираються "атакувати" американську компанію, яка постачає в Україну HIMARS
1 серпня хакери з РФ повідомили про початок "атаки нового рівня" на американську корпорацію Lockheed Martin, яка постачає в Україну реактивні системи залпового вогню HIMARS
Про це інформують на офіційній сторінці угруповання в телеграмі.
Уранці першого серпня KILLNET та KillMilk заявили про "атаку нового рівня" на американську військово-промислову корпорацію Lockheed Martin, яка виробляє РСЗВ HIMARS, що поставляються США в Україну.
Хакери вважають, що Lockheed Martin "є фактичним спонсором світового тероризму, несе відповідальність "за тисячі і тисячі людських смертей", а HIMARS вбивають мирних жителів, руйнують інфраструктуру і соціальні об'єкти на тимчасово окупованій Україні.
"Виробнича система управління промислових комплексів "Lockheed Martin" буде паралізована! Усі дані співробітників цієї терористичної компанії будуть опубліковані у публічному доступі. Всі співробітники "Lockheed Martin" будуть зазнавати переслідування та знищення по всьому світу.
Я проти зброї! Я проти торгівлі смертю! Закликаю всі хакерські угруповання до створення ескалації у виробничих циклах Lockheed Martin по всьому світу, а також поширення особистої інформації про терористів цієї компанії", - йдеться в заяві хакерів.
- 25 травня Угруповання активістів та хактивістів Anonymous зламали і опублікували список електронних адрес та паролів, що використовуються прокремлівськими хакерами Killnet.
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