Anonymous опублікували список електронних адрес та паролів прокремлівських хакерів
Угруповання активістів та хактивістів Anonymous зламали і опублікували список електронних адрес та паролів, що використовуються прокремлівськими хакерами Killnet
Про це вони повідомили у власному твіттері.
"Колектив Anonymous зламав та оприлюднив список електронних листів і паролів, які використовували прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх та порушити їхню діяльність", - йдеться в повідомленні.
Базу даних користувачів Killnet можна переглянути за посиланням.
"Ми не прощаємо, ми не забуваємо. Чекайте на нас, KillNet!", - йдеться на сторінці зі зламаними паролями прокремлівських хакерів.
- Нагадаємо, 22 квітня хакери з Anonymous зламали й оприлюднили 211 Гб даних російської інвестиційної компанії Accent Capital, яка займається нерухомістю. Пізніше вони зламали сайт компанії, яка веде георозвідку для Газпрому, проникли в його у систему й "злили" в мережу 728 Гб даних.
- Від початку війни Anonymous зламали 2,5 тис. сайтів у Росії та Білорусі, хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних та проникли у систему відеоспостереження Кремля.
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