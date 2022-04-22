Anonymous "злили" в мережу 365 тис. електронних листів російської інвесткомпанії

Про це вони написали у твітері.



"Anonymous щойно злили через DDoSecrets 365 тис. електронних листів (211 ГБ) від російської інвестиційної компанії Accent Capital, що займається нерухомістю", - зазначили хакери.



Вони зауважили, що оприлюднили вже понад 6 Тб і 6 млн російських документів і електронних листів "після оголошення "кібервійни" злочинному режиму Кремля".

Також Anonymous зламали сайт компанії, яка веде георозвідку для Газпрому.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb