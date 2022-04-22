Anonymous "злили" в мережу 365 тис. електронних листів російської інвесткомпанії
Хакери з Anonymous зламали й оприлюднили 211 Гб даних російської інвестиційної компанії Accent Capital, яка займається нерухомістю
Про це вони написали у твітері.
"Anonymous щойно злили через DDoSecrets 365 тис. електронних листів (211 ГБ) від російської інвестиційної компанії Accent Capital, що займається нерухомістю", - зазначили хакери.
Вони зауважили, що оприлюднили вже понад 6 Тб і 6 млн російських документів і електронних листів "після оголошення "кібервійни" злочинному режиму Кремля".
- Також Anonymous зламали сайт компанії, яка веде георозвідку для Газпрому.
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