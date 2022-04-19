Anonymous зламали сайт компанії, яка веде георозвідку для Газпрому
Хакери Anonymous зламали сайт компанії Neocom Geoservice, яка веде геологічну розвідку для Газпрому
Про це Anonymous повідомили у Твіттер.
Як написали активісти кіберруху, Anonymous отримав 87,5 тис. електронних листів інженерної компанії Neocom Geoservice, це 107 гігабайтів інформації.
Компанія спеціалізується на розвідці місцезнаходжень нафти і газу, забезпечує підтримку буріння свердловин.
Ключовими клієнтами Neocom Geoservice є Газпром, а також Самотлорнафтогаз, Оренбургнафта, Тюменнефтегаз, Роспан Інтернешнл.
- Нагадаємо, нещодавно Anonymous "злили" в мережу 728 Гб даних Газпрому.
- Від початку війни Anonymous зламали 2,5 тис. сайтів у Росії та Білорусі.
- Anonymous хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних.
- Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля.
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