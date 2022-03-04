Від початку війни Anonymous зламали 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі

Про це хакери повідомляють на сторінці у Твіттер.

"Після оголошення "кібервійни" злочинному режиму Кремля, на підтримку України, Anonymous зламав понад 2 500 вебсайтів російської та білоруської влади, державних ЗМІ, банків, лікарень, аеропортів, компаній і проросійських «хакерських груп", – йдеться у повідомленні.

До повідомлення Anonymous додали хештеги #FckPutin та #FreeUkraine.

Нагадаємо, Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну Росії, не працюють сайти Міноборони РФ, Кремля та низка пропагандистських ресурсів.

Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 завдала Росії нового удару. Цього разу хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу.