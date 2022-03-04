Від початку війни Anonymous зламали 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі
Міжнародна хакерська група Anonymous вже зламала 2,5 тисячі сайтів в Росії та Білорусі на знак підтримки України.
Про це хакери повідомляють на сторінці у Твіттер.
"Після оголошення "кібервійни" злочинному режиму Кремля, на підтримку України, Anonymous зламав понад 2 500 вебсайтів російської та білоруської влади, державних ЗМІ, банків, лікарень, аеропортів, компаній і проросійських «хакерських груп", – йдеться у повідомленні.
До повідомлення Anonymous додали хештеги #FckPutin та #FreeUkraine.
- Нагадаємо, Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну Росії, не працюють сайти Міноборони РФ, Кремля та низка пропагандистських ресурсів.
- Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 завдала Росії нового удару. Цього разу хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу.
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