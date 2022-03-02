Хакери зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 завдала Росії нового удару. Цього разу хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу. Про це Anonymous повідомили в Тwitter.

"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління російського космічного агентства "Роскосмос", - йдеться в повідомленні.



Хакери також повідомили, що Росія більше не має контролю над своїми власними шпигунськими супутниками.



Нагадаємо, Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну Росії, не працюють сайти Міноборони РФ, Кремля та низка пропагандистських ресурсів.

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