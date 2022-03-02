Хакери зламали систему управління супутниками Роскосмосу
Росія більше не контролює свої власні шпигунські супутники.
Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 завдала Росії нового удару. Цього разу хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу. Про це Anonymous повідомили в Тwitter.
"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління російського космічного агентства "Роскосмос", - йдеться в повідомленні.
Хакери також повідомили, що Росія більше не має контролю над своїми власними шпигунськими супутниками.
- Нагадаємо, Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну Росії, не працюють сайти Міноборони РФ, Кремля та низка пропагандистських ресурсів.
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