Кадри з путінської резиденції. Хакери Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля. Відео
Anonymous показали перші кадри з російськими високопосадовцями
Хакери Anonymous показали перші кадри з московського Кремля. Відео опублікували на сторінці організації у Twitter.
На кадрах можна побачити кабінети резиденції Путіна, де відбуваються засідання.
"Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині Кремля",– обіцяють в Anonymous.
- Нагадаємо, від початку війни Anonymous зламали 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі.
- Anonymous хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних.
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