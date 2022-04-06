Хакери Anonymous показали перші кадри з московського Кремля. Відео опублікували на сторінці організації у Twitter.



На кадрах можна побачити кабінети резиденції Путіна, де відбуваються засідання.



"Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині Кремля",– обіцяють в Anonymous.



Нагадаємо, від початку війни Anonymous зламали 2,5 тисячі сайтів у Росії та Білорусі.

Anonymous хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних.