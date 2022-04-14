Anonymous "злили" в мережу 728 Гб даних Газпрому

Про це вони написали у твітері.



"Anonymous щойно опублікував 768 тис. нових електронних листів (728 ГБ) через DDoSecrets від Gazprom Linde Engineering, яка спеціалізується на проектуванні газо- та нафтохімічних об'єктів і нафтопереробних заводів. Спільне підприємство Газпрому та Linde, клієнтами Gazprom Linde Engineering є Газпром, Газпром Інвест, Газпромнефть, Linde, Новатек, Татнефть, China National Chemical Engineering, Sojitz та RusChemAlliance", - наголосили хакери.

Нагадаємо, від початку війни Anonymous зламали 2,5 тис. сайтів у Росії та Білорусі.

Anonymous хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних.

Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля.

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