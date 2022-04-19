Anonymous проникли у систему одного з найбільш улюблених банків російських олігархів
Хакери повідомили про злам бази даних ще одного російського банку та намір "злити" 800 Гб конфіденційних даних
Про це вони повідомили на своїй сторінці у твітері.
Йдеться про банк ПСКБ – петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи.
- Нещодавно Anonymous "злили" в мережу 728 Гб даних Газпрому.
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