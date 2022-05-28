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Російські кораблі через шторм відплили до укриття біля Криму, – ОК "Південь"

28 травня, 2022 субота
03:16
війна з Росією Російські бойові кораблі

Попри те, що шторм у Чорному морі змусив частину ворожого корабельного угруповання відплисти до місць укриття, 2 ракетних та 3 десантні кораблі продовжують блокувати судноплавство та погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України

Про це повідомляє ОК "Південь".

Окрім того, в оперативному командуванні також проінформували, що за результатами проведених контратак, противник на південному напрямку втратив 63 російських нацистів та 19 одиниць техніки, в тому числі 1 літак, 6 гелікоптерів, 3 сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артустановку, 5 одиниць іншої броньованої техніки та 2 – автомобільної.

"Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з бл. 30 одиницями п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню. З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів. Також варвари заради власної оборони зривають плити із доріг", – йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35

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