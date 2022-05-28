Російські кораблі через шторм відплили до укриття біля Криму, – ОК "Південь"
Попри те, що шторм у Чорному морі змусив частину ворожого корабельного угруповання відплисти до місць укриття, 2 ракетних та 3 десантні кораблі продовжують блокувати судноплавство та погрожувати нанесенням ракетних ударів по території України
Про це повідомляє ОК "Південь".
Окрім того, в оперативному командуванні також проінформували, що за результатами проведених контратак, противник на південному напрямку втратив 63 російських нацистів та 19 одиниць техніки, в тому числі 1 літак, 6 гелікоптерів, 3 сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артустановку, 5 одиниць іншої броньованої техніки та 2 – автомобільної.
"Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з бл. 30 одиницями п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню. З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів. Також варвари заради власної оборони зривають плити із доріг", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.82
Купівля 34.82Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.71Продаж 38.24
- Актуальне
- Важливе