У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35
27 травня, близько 14.00 над Херсонщиною винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.
На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався.
На Донецькому напрямку протиповітряна оборона знищила ще один БпЛА "Орлан -10".
Тож за підсумками доби українські військові знищили літак Су-35; вертоліт Ка-52; БпЛА "Орлан-10" і ротно-тактичну групу.
- Нагадаємо, зенітники 95 бригади збили російський Ка-52 на Харківщині
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