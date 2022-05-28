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Головна війна з Росією У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35

У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35

28 травня, 2022 субота
00:20
війна з Росією літак МІГ-29

27 травня, близько 14.00 над Херсонщиною винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався.

На Донецькому напрямку протиповітряна оборона знищила ще один БпЛА "Орлан -10".

Тож за підсумками доби українські військові знищили літак Су-35; вертоліт Ка-52; БпЛА "Орлан-10" і ротно-тактичну групу.

  •  Нагадаємо, зенітники 95 бригади збили російський Ка-52 на Харківщині
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