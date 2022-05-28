У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався.

На Донецькому напрямку протиповітряна оборона знищила ще один БпЛА "Орлан -10".

Тож за підсумками доби українські військові знищили літак Су-35; вертоліт Ка-52; БпЛА "Орлан-10" і ротно-тактичну групу.